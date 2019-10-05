Шамиль Газизов: Твит с призывом к Егорову? Хотелось, чтобы он рассказал про эти эпизоды Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал запись в официальном аккаунте клуба в Twitter с призывом об уходе в отставку главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

- Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно?! Что еще нужно придумать? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды. По его мнению, это пенальти или нет? Вот и все. Пускай ответит, - приводит слова Газизова Sport24.ru.

Ранее пресс-служба «Уфы» опубликовала видео спорных эпизодов из матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1), который состоялся в субботу 5 октября. К записи прикреплен хештег #ЕгоровУходи.

Отметим, что встречу обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым, помогали ему Константин Шаламберидзе и Рустам Мухтаров.