Шамиль Газизов: Твит с призывом к Егорову? Хотелось, чтобы он рассказал про эти эпизоды

- Твит с призывом Егорова уйти в отставку? Мы решили выложить такое. Ну там моменты уже явно кричащие, сколько уже можно?! Что еще нужно придумать? Решили таким образом обратить на себя внимание. При этом я не считаю, что это плановая акция от судей против нас. Мне бы хотелось, чтобы Егоров рассказал про эти эпизоды. По его мнению, это пенальти или нет? Вот и все. Пускай ответит, - приводит слова Газизова Sport24.ru.
Ранее пресс-служба «Уфы» опубликовала видео спорных эпизодов из матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1), который состоялся в субботу 5 октября. К записи прикреплен хештег #ЕгоровУходи.
Отметим, что встречу обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым, помогали ему Константин Шаламберидзе и Рустам Мухтаров.
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