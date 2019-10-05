«Динамо» проиграло «Оренбургу», потерпев третье поражение кряду «Оренбург» одержал победу над «Динамо» в домашнем матче 12-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.

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В составе оренбургской команды голами отметились Артем Кулишев (61-я минута) и Урош Радакович (88).

Отметим, что на 42-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник москвичей Артур Юсупов.

После этой игры «Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», для которого это поражение стало шестым в текущем сезоне и третьим подряд в чемпионате, с десятью очками расположилось на 15-м месте.

В следующем туре «Динамо» на своем поле сыграет против «Краснодара», а «Оренбург» дома встретится с «Крыльями Советов».