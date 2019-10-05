Виктор Гончаренко: Все заметили, как выросла посещаемость матчей, ЦСКА нравится болельщикам - Советский спорт
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05 октября 2019 16:11Футбол

Виктор Гончаренко: Все заметили, как выросла посещаемость матчей, ЦСКА нравится болельщикам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил успешную игру армейцев на своем поле в текущем сезоне.

- Думаю, все заметили, насколько выросла посещаемость наших матчей. Значит, команда нравится болельщикам, она вызывает интерес. Разумеется, мы должны правильно реагировать, отвечая на эту любовь хорошей игрой и результатами.

Мы серьезно думали над тем, почему в предыдущие годы не всегда удачно проводили домашние матчи. В результате решили немного изменить наши атакующие действия, чтобы предотвратить контрвыпады противника, из-за которых ранее потеряли столько очков на своем поле, - приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Напомним, что в рамках 12-го тура чемпионата России ЦСКА в ближайшее воскресенье на своем поле встретится с «Ростовом».

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