Источник: «Локомотив» и «Арсенал» поддержали Егорова на собрании клубов РПЛ «Локомотив» и «Арсенал» выразили поддержку главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову на общем собрание клубов РПЛ, которое состоялось в сентябре.

- На общем собрании 13 клубов выразили недоверие Егорову. Еще два - «Локомотив» и «Арсенал» - поддержали его. «Динамо» заняло нейтральную позицию, - приводит «РИА Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что ранее пресс-служба «Уфы» опубликовала видео спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1), который состоялся в субботу, 5 октября. Видео было опубликовано в официальном аккаунте уфимской команды в Twitter, а к записи прикреплен хештег #ЕгоровУходи.