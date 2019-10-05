Источник: «Локомотив» и «Арсенал» поддержали Егорова на собрании клубов РПЛ - Советский спорт
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05 октября 2019 16:26Футбол

Источник: «Локомотив» и «Арсенал» поддержали Егорова на собрании клубов РПЛ

«Локомотив» и «Арсенал» выразили поддержку главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову на общем собрание клубов РПЛ, которое состоялось в сентябре.

- На общем собрании 13 клубов выразили недоверие Егорову. Еще два - «Локомотив» и «Арсенал» - поддержали его. «Динамо» заняло нейтральную позицию, - приводит «РИА Новости» слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что ранее пресс-служба «Уфы» опубликовала видео спорных моментов домашнего матча 12-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:1), который состоялся в субботу, 5 октября. Видео было опубликовано в официальном аккаунте уфимской команды в Twitter, а к записи прикреплен хештег #ЕгоровУходи.

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