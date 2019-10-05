«Тоттенхэм» в гостях крупно проиграл «Брайтону»

В составе хозяев поля голами отметились Ниль Мопе (2-я минута) и Аарон Коннолли (32, 65).
После этой победы «Брайтон», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал девять очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», имея в активе 11 очков, расположился на шестом месте.
В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Уотфорда», а «Брайтон» в гостях встретится с «Астон Виллой».
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