Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком месяца в третий раз подряд Защитник Марио Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре.

Как сообщает пресс-служба армейцев, по итогам голосования среди болельщиков команды, которое проходило на официальном сайте клуба, защитник армейцев набрал 27 процентов голосов. Вторым стал Никола Влашич (24%), третьим - Игорь Акинфеев (17%).

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 5356 человек.