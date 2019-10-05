«Рубин» на своем поле переиграл «Тамбов» Футболисты «Рубина» одержали победу над «Тамбовом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе казанской команды голами отметились Игорь Коновалов (27-я минута) и Зурико Давиташвили (32). У тамбовского клуба отличился Георгий Мелкадзе (54).

После этой игры «Рубин» набрал 14 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тамбов», имея в активе восемь очков, занимает 16-е место.

В следующем туре «Рубин» в гостях сыграет против «Спартака», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Уралом».