«Бавария» на своем поле уступила «Хоффенхайму»

В составе гостей дублем отметился Саркис Адамян (54-я и 79-я минуты). У мюнхенского клуба отличился Роберт Левандовски (73).
Отметим, что «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Германии.
После этой игры «Бавария», имея в активе 14 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм», набрав восемь очков, поднялся на 11-е место.
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