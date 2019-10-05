«Бавария» на своем поле уступила «Хоффенхайму» - Советский спорт
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05 октября 2019 18:44Футбол

«Бавария» на своем поле уступила «Хоффенхайму»

Футболисты «Баварии» проиграли «Хоффенхайму» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Германии со счетом 1:2

В составе гостей дублем отметился Саркис Адамян (54-я и 79-я минуты). У мюнхенского клуба отличился Роберт Левандовски (73).

Отметим, что «Бавария» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Германии.

После этой игры «Бавария», имея в активе 14 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм», набрав восемь очков, поднялся на 11-е место.

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