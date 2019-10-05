«Ливерпуль» в компенсированное время матча вырвал победу у «Лестера»

В составе мерсисайдцев голами отметились Садио Мане (40-я минута) и Джеймс Милнер (90+5, пен.). У гостей отличился Джеймс Мэддисон (80).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Лестер», имея в активе 14 очков, занимает третью строчку.

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Лестер» на своем поле примет «Бернли».