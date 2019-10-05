Голы Азара и Модрича помогли «Реалу» обыграть «Гранаду»

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В составе мадридского клуба голами отметились Карим Бензема (2-я минута), Эден Азар (45+1), Лука Модрич (61) и Хамес Родригес (90+2). У гостей отличились Дарвин Мачис (69, пен.) и Домингуш Дуарте (78).

После этой игры «Реал» набрал 18 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Гранада», имея в активе 14 очков, занимает второе место.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Мальорки», «Гранада» на своем поле встретится с «Осасуной».