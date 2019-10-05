Юрген Клопп: Без удачи «Ливерпулю» не удалось бы выиграть такое количество матчей Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (2:1).

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- Это был супер матч. Мы увеличили темп игры. Футбол, в который мы играли, сегодня был очень важен. Гол «Лестера», действительно, смог нас остановить, но затем у нас вновь появилось желание идти вперед.

Пенальти? Очевидно, что нарушение было. Я доволен тем, как сыграла команда, мы добились нужного результата, это супер. Без удачи нам бы не удалось выиграть такое количество матчей, но за эти 90 минут мы заслужили три очка, - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что «Ливерпуль», одержав восьмую победу в восьми матчах чемпионата, набрал 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Клоппа сыграют в гостях с «Манчестер Юнайтед».