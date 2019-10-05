«ПСЖ» на своем поле разгромил «Анже» Футболисты «ПСЖ» переиграли «Анже» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Франции со счетом 4:0.

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В составе парижского клуба голами отметились Пабло Сарабия (13-я минута), Мауро Икарди (37), Идрисса Гейе (59) и Неймар (90).

После этой игры «ПСЖ» набрал 21 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Анже», имея в активе 16 очков расположился на третье строчке.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет против «Ниццы», а «Анже» на своем поле примет «Брест».