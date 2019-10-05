«Крылья Советов» обыграли «Сочи», Соболев оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров РПЛ Нападающий забил 10-й гол в чемпионате России и опередил Эльдора Шомуродва («Ростов», 9 мячей).

В матче 12-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» нанесли поражение «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0, а главным героем поединка выступил российский форвард Александр Соболев, оформивший дубль.

Отметим, что у него была возможность сделать хет-трик, но он не сумел реализовать пенальти.

Таким образом, команда Миодрага Божовича набрала 14 очков и вышла на 10-е место в таблице РПЛ. В активе «Сочи» – 12 баллов и 13-я строчка.

РПЛ

12-й тур

«Сочи» – «Крылья Советов» – 0:2 (0:1)

Голы: Соболев, 4; Соболев, 69.

Нереализованный пенальти: Соболев, 62 (вратарь)

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Кудряшов, Мевля, Цаллагов, Бурмистров (Полоз, 66), Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Померко (Лагатор, 51), Миладинович, Заболотный.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Анюков (Чичерин, 76), Чернов, Комбаров, Мияйлович, Зиньковский, Антон (Радоньич, 87), Гацкан, Канунников (Терехов, 84), Соболев.