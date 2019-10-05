«Крылья Советов» обыграли «Сочи», Соболев оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров РПЛ

В матче 12-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» нанесли поражение «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:0, а главным героем поединка выступил российский форвард Александр Соболев, оформивший дубль.
Отметим, что у него была возможность сделать хет-трик, но он не сумел реализовать пенальти.
Таким образом, команда Миодрага Божовича набрала 14 очков и вышла на 10-е место в таблице РПЛ. В активе «Сочи» – 12 баллов и 13-я строчка.
РПЛ
12-й тур
«Сочи» – «Крылья Советов» – 0:2 (0:1)
Голы: Соболев, 4; Соболев, 69.
Нереализованный пенальти: Соболев, 62 (вратарь)
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Кудряшов, Мевля, Цаллагов, Бурмистров (Полоз, 66), Нобоа, Мостовой (Карапетян, 59), Померко (Лагатор, 51), Миладинович, Заболотный.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, Анюков (Чичерин, 76), Чернов, Комбаров, Мияйлович, Зиньковский, Антон (Радоньич, 87), Гацкан, Канунников (Терехов, 84), Соболев.
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🔥 @a.sobolev97 открыл счет в самом начале встречи! 0:1 ⠀ 🔥 Goal by Aleksandr Sobolev! 0:1 ⠀ #РПЛ #СочиКрылья #RPL #SochiKrylia
Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga)
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🌪 @a.sobolev92 оформил дубль! 0:2 ⠀ 🌪 Brace by Aleksandr Sobolev! 0:2 ⠀ #РПЛ #СочиКрылья #RPL #SochiKrylia
Публикация от Российская Премьер-Лига | РПЛ (@premierliga)