Александр Соболев – об интересе «МЮ»: Не может быть Ранее об этом сообщили британские СМИ.

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Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед».

«Да я уже визу делаю! Шучу, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний футболист забил 10 мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Его контракт с самарским клубом в силе до декабря 2021 года.