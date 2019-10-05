Александр Соболев – об интересе «МЮ»: Не может быть - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 октября 2019 21:26ФутболГичунцев Артур

Александр Соболев – об интересе «МЮ»: Не может быть

Ранее об этом сообщили британские СМИ.

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал слухи об интересе «Манчестер Юнайтед».

«Да я уже визу делаю! Шучу, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне РПЛ 22-летний футболист забил 10 мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Его контракт с самарским клубом в силе до декабря 2021 года.

Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон? С ним легче вести борьбу, чем с Порье Магомед Исмаилов: Я смог бы победить Емельяненко, потому что люблю удивлять Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 05.10.2019 00:00 Футбол
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Михаил Боярский: Сейчас надо выйти из группы, а в 2021 году – сыграть в финале Народный артист России и преданный болельщик «Зенит» восхищен игрой команды против «Бенфики». 04.10.2019 13:30 Футбол Августин Александр
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:26 ММА Ващенко Сергей
Новости
21:56 Хоккей Алексей Кудашов: «Трактор» здорово оборонялся, мы не смогли взломать его оборону
21:38 Футбол Черышев помог «Валенсии» обыграть на своем поле «Алавес»
21:27 Хоккей Олег Знарок: Было неприятно пропустить на предпоследней минуте матча с «Витязем»
21:26 Футбол Александр Соболев – об интересе «МЮ»: Не может быть
21:01 Футбол «Крылья Советов» обыграли «Сочи», Соболев оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров РПЛ
20:54 Хоккей Дубль Ягра помог «Кладно» одержать волевую победу над «Либерецом»
20:49 ММА Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон? С ним легче вести борьбу, чем с Порье
20:35 Футбол «ПСЖ» на своем поле разгромил «Анже»
20:27 Футбол Футболисты «Торпедо» обыграли «Шинник» в матче ФНЛ
20:20 ММА Магомед Исмаилов: Я смог бы победить Емельяненко, потому что люблю удивлять
20:10 Хоккей «Витязь» по буллитам проиграл «Спартаку», прервав свою серию из десяти побед
19:55 Хоккей СКА потерпел сенсационное поражение от «Трактора»
19:49 Футбол Эдуардо Докампо: «Рубин» мог пропустить в конце матча
19:38 Футбол Юрген Клопп: Без удачи «Ливерпулю» не удалось бы выиграть такое количество матчей
19:36 Циципас обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Пекине
19:29 Хоккей ЦСКА на своем льду разгромил рижское «Динамо»
19:14 ММА Хабиб Нурмагомедов: Кокляев – очень мощный парень, если ударит – мало не покажется
19:00 Футбол Голы Азара и Модрича помогли «Реалу» обыграть «Гранаду»
18:55 Футбол «Ливерпуль» в компенсированное время матча вырвал победу у «Лестера»
18:44 Футбол «Бавария» на своем поле уступила «Хоффенхайму»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика