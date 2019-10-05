Черышев помог «Валенсии» обыграть на своем поле «Алавес»

В матче 8-го тура чемпионата Испании футболисты «Валенсии» со счетом 2:1 обыграли «Алавес».
В составе победителей по голу забили Максимилиано Гомес (27-я минута) и Даниэль Парехо (83, с пенальти). У гостей это сделал Лукас Перес (89).
Отметим, что российский полузащитник Денис Черышев провел на поле практически весь матч – он был заменен в добавленное время ко второму тайму.
Таким образом, «летучие мыши» одержали вторую победу кряду и занимают 8-е место в таблице примеры, набрав 12 очков. В активе «Алавеса» – 8 баллов и 15-я позиция.
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