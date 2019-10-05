Источник: «Динамо» может возглавить наставник молодежной команды Ранее столичный клуб объявил об уходе Дмитрия Хохлова.

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Как сообщает «Чемпионат», главный тренер молодежной команды «Динамо» Кирилл Новиков претендует на должность наставника первого состава. Согласно источнику, его назначение рассматривает руководство клуба.

Напомним, сегодня, 5 октября Дмитрий Хохлов покинул столичный клуб после поражения от «Оренбурга» в 12-м туре РПЛ (0:2). Команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.

Что касается молодежного состава, то подопечные Новикова являются лидером первенства, набрав 28 очков.