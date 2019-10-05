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05 октября 2019 22:29ФутболГичунцев Артур

Источник: «Динамо» может возглавить наставник молодежной команды

Ранее столичный клуб объявил об уходе Дмитрия Хохлова.

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер молодежной команды «Динамо» Кирилл Новиков претендует на должность наставника первого состава. Согласно источнику, его назначение рассматривает руководство клуба.

Напомним, сегодня, 5 октября Дмитрий Хохлов покинул столичный клуб после поражения от «Оренбурга» в 12-м туре РПЛ (0:2). Команда занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.

Что касается молодежного состава, то подопечные Новикова являются лидером первенства, набрав 28 очков.

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