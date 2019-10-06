«Зенит» определился с формой на матч против «Урала» (фото) - Советский спорт
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06 октября 2019 09:37ФутболГичунцев Артур

«Зенит» определился с формой на матч против «Урала» (фото)

Встреча 12-го тура РПЛ состоится 6 октября и стартует в 11.30 мск.

Футболисты «Зенита» выйдут на матч против «Урала» в белой форме. Об этом сообщила пресс-служба питерского клуба.

На данный момент чемпион России занимает 5-е место в таблице, набрав 23 очка. В активе «Урала» – 14 баллов и 9-я позиция.

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