«Зенит» определился с формой на матч против «Урала» (фото) Встреча 12-го тура РПЛ состоится 6 октября и стартует в 11.30 мск.

Новости СМИ2 Футболисты «Зенита» выйдут на матч против «Урала» в белой форме. Об этом сообщила пресс-служба питерского клуба. На данный момент чемпион России занимает 5-е место в таблице, набрав 23 очка. В активе «Урала» – 14 баллов и 9-я позиция. Играем в белом! #УралЗенит pic.twitter.com/94TFCOAuax — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 6 октября 2019 г.