«Зенит» определился с формой на матч против «Урала» (фото)

Футболисты «Зенита» выйдут на матч против «Урала» в белой форме. Об этом сообщила пресс-служба питерского клуба.
На данный момент чемпион России занимает 5-е место в таблице, набрав 23 очка. В активе «Урала» – 14 баллов и 9-я позиция.
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