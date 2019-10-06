«Урал» - «Зенит». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 12-го тура российской премьер-лиги.

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«Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.

Запасные: Годзюр, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Панюков, Ильин.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Воробьёв, Краневиттер.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 11:30 по московскому времени.