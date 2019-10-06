Бубнов поставил на победу «Зенита» над «Уралом» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом».

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- Неделю назад у екатеринбуржцев дома не нашлось аргументов против ЦСКА, теперь визит нанесет как минимум не менее грозный соперник в лице «Зенита». В этой паре есть явный фаворит. Прогноз: 0:2, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 11:30 по московскому времени.