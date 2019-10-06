Роман Широков: Весь футбол «Краснодара» держится на Ари - Советский спорт
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06 октября 2019 11:38Футбол

Роман Широков: Весь футбол «Краснодара» держится на Ари

Бывший полузащитник «Зенита» сборной России Роман Широков поделился мнением об игре «Краснодара» в преддверии домашнего матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Весь футбол «Краснодара» держится на Ари, в команде много травмированных. Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что встреча «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 11-ти туров «Краснодар» с 23 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак», имея в активе 14 очков, расположился на 14-м месте.

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