Сергей Бобровский: Здорово победить, особенно в первом домашнем матче Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями от победы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» - 4:3.

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- Здорово победить, особенно в первом домашнем матче. Это важная победа против очень хорошей команды. Все внесли свой вклад, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Бобровский отразил 32 броска из 35.

Добавим, что в следующем матче «Флорида» на своем льду сыграет против «Каролины».