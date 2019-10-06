Сергей Бобровский: Здорово победить, особенно в первом домашнем матче

- Здорово победить, особенно в первом домашнем матче. Это важная победа против очень хорошей команды. Все внесли свой вклад, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в этой встрече Бобровский отразил 32 броска из 35.
Добавим, что в следующем матче «Флорида» на своем льду сыграет против «Каролины».
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Квартальнов оказался сильнее Кудашова. СКА отправили в нокдаун в Казани «Советский спорт» рассказывает о центральном матче дня в КХЛ. 02.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван На дне: Россия – Испания – 1:6. Итоги еврокубковой недели для клубов РПЛ Неутешительные выводы о судьбе российского футбола после матчей против соперников с противоположного края Европы. 04.10.2019 14:30 Футбол Зибрак Артем Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу» Форвард «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ и забил «Виннипегу», хотя его команда проиграла по буллитам. 05.10.2019 09:46 Хоккей Славин Виталий В НХЛ стартует новый сезон. Где и как смотреть лучший хоккей на планете «Советский спорт» рассказывает, кто будет показывать матчи НХЛ в этом году. 02.10.2019 14:30 Хоккей Костяев Иван Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:38 ММА Ващенко Сергей