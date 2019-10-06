Сергей Бобровский: Здорово победить, особенно в первом домашнем матче - Советский спорт
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06 октября 2019 11:41Футбол

Сергей Бобровский: Здорово победить, особенно в первом домашнем матче

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями от победы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» - 4:3.

- Здорово победить, особенно в первом домашнем матче. Это важная победа против очень хорошей команды. Все внесли свой вклад, - цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой встрече Бобровский отразил 32 броска из 35.

Добавим, что в следующем матче «Флорида» на своем льду сыграет против «Каролины».

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