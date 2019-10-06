На матч «Краснодар» - «Спартак» проданы все билеты На матче 12-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» ожидается аншлаг.

«Билетов больше нет. Ждем огненную поддержку», - говорится в сообщении пресс-службы краснодарской команды, опубликованном в Twitter.

Добавим, что встреча «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 6 октября, на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После 11-ти туров «Краснодар» с 23 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак», имея в активе 14 очков, расположился на 14-м месте.