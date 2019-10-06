Игорь Дивеев: Думаю, в топ-6 команд РПЛ «Ростов» входит Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением об игре «Ростова», который будет соперником армейцев в домашнем матче 12-го тура чемпионата России.

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«Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят. Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы, (Роман) Еременко сильный футболист. Смотрю на его игру – его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас «Ростов» идет на своем месте», – сказал Дивеев, слова которого опубликованы в официальном аккаунте ЦСКА в Twitter.

Добавим, что встреча ЦСКА – «Ростов» состоится сегодня в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.