«Локомотив» - «Арсенал». Стартовые составы команд Стали известны составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч 12-го тура российской премьер-лиги.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Мариу, Смолов, Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Дорофеев, Куликов, Тугарев, Магкеев, Джорджевич.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Довбня, Володько, Берхамов, Лесовой, Хлусевич, Банда, Аджоев, Тудорие.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 6 октября, в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.