Тренер «Хоффенхайма»: Мы вошли в историю, ведь «Хоффенхайм» еще никогда не побеждал в Мюнхене

- Мы вошли в историю, ведь «Хоффенхайм» еще никогда раньше не побеждал в Мюнхене. Мы можем долго говорить о тактике, но сегодня парни играли с большой страстью и смелостью, и в итоге мы смогли забить два мяча, а «Бавария» только один. «Бавария» это абсолютный топ-соперник, но мы все равно должны всегда стараться победить в каждом матче, - приводит слова Шройдера, - приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».
Добавим, что несмотря на поражение, «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» с восьмью очками расположился на 11-м месте.
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан В НХЛ стартует новый сезон. Где и как смотреть лучший хоккей на планете «Советский спорт» рассказывает, кто будет показывать матчи НХЛ в этом году. 02.10.2019 14:30 Хоккей Костяев Иван Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Как до Луны пешком. Россия проиграла Испании все три матча на неделе «Краснодар» дома уступил «Хетафе» во втором туре Лиги Европы и подвел печальную черту под противостоянием российских клубов с испанскими в еврокубках на этой неделе. 04.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар