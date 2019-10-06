Тренер «Хоффенхайма»: Мы вошли в историю, ведь «Хоффенхайм» еще никогда не побеждал в Мюнхене Главный тренер «Хоффенхайма» Альфред Шройдер прокомментировал поражение команды в выездном матче чемпионата Германии против «Баварии» (1:2).

- Мы вошли в историю, ведь «Хоффенхайм» еще никогда раньше не побеждал в Мюнхене. Мы можем долго говорить о тактике, но сегодня парни играли с большой страстью и смелостью, и в итоге мы смогли забить два мяча, а «Бавария» только один. «Бавария» это абсолютный топ-соперник, но мы все равно должны всегда стараться победить в каждом матче, - приводит слова Шройдера, - приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».

Добавим, что несмотря на поражение, «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» с восьмью очками расположился на 11-м месте.