«Зенит» в гостях переиграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ - Советский спорт
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06 октября 2019 13:22Футбол

«Зенит» в гостях переиграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ

Футболисты «Зенита» одержали победу над «Уралом» в выездном матче 12-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

В составе команды из Санкт-Петербурга точными ударами отличились Бранислав Иванович (3-я минута), Магомед Оздоев (27) и Сердар Азмун (63). Голом в собственные ворота отметился полузащитник «Зенита» Олег Шатов (58).

После этой победы «Зенит» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал», имея в активе 14 очков, расположился на девятой строчке.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Ростова», а «Урал» в гостях встретится с «Тамбовом».

Чемпионат России
12-й тур

«Урал» - «Зенит» - 1:3 (0:2).

Голы: 0:1 – Иванович (3), 0:2 – Оздоев (27), 1:2 – Шатов (58, автогол), 1:3 – Азмун (63).

«Урал»: Баклов, Меркулов, Поляков, Кулаков, Ароян, Димитров (Ильин, 51), Аугустыняк, Эль-Кабир, Емельянов (Егорычев, 55), Бикфалви, Погребняк.

«Зенит»: Кержаков, Маммана (Шатов, 14), Иванович, Осорио, Жирков (Ерохин, 65), Караваев, Оздоев, Дуглас Сантос, Азмун (Мак, 83), Дзюба, Дриусси.

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