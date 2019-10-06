Александр Бубнов: «Арсенал» - серьезный соперник, тем не менее ставлю на победу «Локомотива» Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Арсеналом».

- «Локомотив» отдал много сил в лигочемпионском противостоянии с «Атлетико», понес очередные кадровые потери. «Арсенал», в свою очередь, серьезный соперник, не особо признающий авторитеты. Тем не менее ставлю на победу железнодорожников, которые, вплотную подобрались к лидеру. Прогноз: 2:0, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 6 октября, в Москве и начнется в 14:00 мск.