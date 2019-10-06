Сергей Семак: «Зениту» есть над чем работать, мы это прекрасно знаем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 октября 2019 13:56Футбол

Сергей Семак: «Зениту» есть над чем работать, мы это прекрасно знаем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче 12-го тура российской премьер-лиги с «Уралом» (3:1).

— После первого тайма «Урал» большими силами пошел вперед, а мы забили только в свои ворота. Проблем особых не было, только потом выпустили Ерохина, чтобы насытить штрафную площадь, а в конце могли довести счет до крупного. Нам есть над чем работать, мы это прекрасно знаем, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

После этой победы «Зенит» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Ростова».

Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион UFC Уиттакер проиграл Адесанье нокаутом во 2-м раунде (видео) Нурмагомедов – о бое против Фергюсона: Буду пахать и готовиться Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон? С ним легче вести борьбу, чем с Порье
Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 09:54 Бокс Усачев Владислав
Хорен Байрамян: Сказал Мамаеву, если нужна помощь – обращайся Один из ведущих полузащитников «Ростова» (2 гола и 1 голевая передача в 9 матчах) рассказал о том, как в команде приняли Павла Мамаева, и поделился планами желто-синих на сезон. 03.10.2019 12:30 Футбол Августин Александр
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США Дмитрий Кудряшов – о поединке с Альваресом: Многое зависит от того, в какой форме подойдет Ковалев
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 05.10.2019 00:00 Футбол
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
14:51 Футбол После победы над ЦСКА в ЛЕ «Эспаньол» проиграл в чемпионате «Мальорке»
14:45 Футбол Александр Ерохин: Прошлый матч чемпионата проиграли, поэтому сегодня важно было выиграть
14:36 Теннис Осака обыграла Барти в финале турнира в Пекине
14:29 Футбол Бранислав Иванович: В таких матчах очень важно забивать в самом начале
14:10 Футбол Сергей Семак – о травме Мамманы: Ориентируясь на слова врача, могу сказать, что все плохо
13:56 Футбол Сергей Семак: «Зениту» есть над чем работать, мы это прекрасно знаем
13:50 Футбол Олег Терехин: Вслед за Хохловым должны уйти те, кто причастен к летней селекции
13:29 Футбол Александр Бубнов: «Арсенал» - серьезный соперник, тем не менее ставлю на победу «Локомотива»
13:23 Футбол ЦСКА обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства
13:22 Футбол «Зенит» в гостях переиграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
13:09 Футбол Тренер «Хоффенхайма»: Мы вошли в историю, ведь «Хоффенхайм» еще никогда не побеждал в Мюнхене
13:05 Футбол «Локомотив» - «Арсенал». Стартовые составы команд
12:58 Футбол Нико Ковач: Нельзя сказать, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно
12:36 Футбол Игорь Дивеев: Думаю, в топ-6 команд РПЛ «Ростов» входит
12:25 Футбол На матч «Краснодар» - «Спартак» проданы все билеты
12:22 Теннис Джокович выиграл турнир в Токио
11:56 Хоккей Майк Бэбкок: Не был уверен, понимает ли Михеев, что я ему говорю, но он все сделал
11:41 Футбол Сергей Бобровский: Здорово победить, особенно в первом домашнем матче
11:38 Футбол Роман Широков: Весь футбол «Краснодара» держится на Ари
11:10 Хоккей Матчи КХЛ в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о Мнацяне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика