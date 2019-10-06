Сергей Семак: «Зениту» есть над чем работать, мы это прекрасно знаем

— После первого тайма «Урал» большими силами пошел вперед, а мы забили только в свои ворота. Проблем особых не было, только потом выпустили Ерохина, чтобы насытить штрафную площадь, а в конце могли довести счет до крупного. Нам есть над чем работать, мы это прекрасно знаем, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
После этой победы «Зенит» набрал 26 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга на своем поле сыграет против «Ростова».
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