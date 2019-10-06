ЦСКА – «Ростов». Стартовые составы команд Стали известны составы ЦСКА и «Ростова» на матч 12-го тура российской премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахматов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 6 октября, в Москве и начнется в 16:30 мск.