«Локомотив» на своем поле обыграл «Арсенал» Футболисты «Локомотива» одержали победу над «Арсеналом» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

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В составе московского клуба голами отметились Антонио Эдер (9-я минута) и Алексей Миранчук (45+2, пен.). У тульской команды отличился Эванс Кангва (11).

После этой победы «Локомотив» набрал 26 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал, имея в активе 14 очков, расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Арсенал» на своем поле примет «Сочи».

Чемпионат России

12-й тур

«Локомотив» - «Арсенал» - 2:1 (2:1).

Голы: 1:0 – Эдер (9), 1:1 – Кангва (11), 2:1 – Миранчук (45, пен.).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Серкейра, Хеведес (Магкеев, 46), Рыбус, Жоау Мариу, Коломейцев (Идову, 86), Баринов, Чорлука, Эдер, Смолов (Миранчук, 20).

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Бауэр, Альварес, Григалава, Костадинов, Ткачев, Ломовицкий (Тудорие, 85), Горбатенко, Кангва, Луценко (Лесовой, 46).

Предупреждения: Игнатьев (22), Левашов (45), Баринов (50), Альварес (61), Костадинов (64), Ломовицкий (73), Григалава (82).