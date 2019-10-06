Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» и вышла в лидеры бундеслиги

В составе команды из Менхенгладбаха голами отметились Денис Закария (2-я минута), Патрик Херрман (8, 13), Алассан Плеа (39) и Брил Эмболо (83). У гостей отличился Флориан Нидерлехнер (80).

После этой игры «Боруссия» набрала 16 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Аугсбург», имея в активе пять очков, расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Боруссии» из Дортмунда, а «Аугсбург» на своем поле встретится с «Баварией».