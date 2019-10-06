Еременко и Сигурдссон отсутствуют в заявке «Ростова» из-за болезни «Ростов» объяснил отсутствие Еременко и Сигурдссона в заявке на выездной матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Еременко и Сигурдссон отсутствуют в стартовом составе нашей команды с ЦСКА из-за болезни. К сожалению, оба игрока перед матчем почувствовали недомогание, у них поднялась температура. Желаем нашим футболистам скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении пресс-службы «Ростова», опубликованном Twitter.