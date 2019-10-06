Мацей Рыбус: Было видно с самого начала, что «Арсенал» приехал сюда за очками

- Игра была сложной все 90 минут. Было видно с самого начала, что «Арсенал» приехал сюда за очками. После перерыва мы действовали на контратаках, нас устраивал счет. Моменты у нас возникали, но и у «Арсенала» они тоже были.
Сегодня пришлось играть без Гжегожа Крыховяка, Рифата Жемалетдинова, без других ребят. Да, Гжегож важный игрок, забивает голы, отдает передачи, но не думали, что его нет на поле. Главное, что мы победили, взяли три очка, - приводит слова Рыбуса «РИА Новости».
Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 26 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре подопечные Семина в гостях сыграют против «Ахмата».
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