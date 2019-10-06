«Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон»

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В составе лондонской команды голами отметились Тэмми Абрахам (17-я минута), Мэйсон Маунт (24), Н'Голо Канте (40) и Миши Батшуайи (89). У хозяев поля точным ударом отличился Дэнни Ингс (30).

После этой игры «Челси» набрал 14 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», имея в активе семь очков, расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Челси» на своем поле сыграет против «Ньюкасла», а «Саутгемптон» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».