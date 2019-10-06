«Арсенал» на своем поле обыграл «Борнмут»

В составе лондонской команды голом отметился Давид Луис (9-я минута).

После этой игры «Арсенал» набрал 15 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут», имея в активе 11 очков, расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Шеффилд Юнайтед», а «Борнмут» на своем поле примет «Норвич».