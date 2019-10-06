«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»

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В составе гостей дублем отметился Адама Траоре (80-я и 90-я минуты).

После этой игры «Вулверхэмптон», одержав вторую победу в сезоне, набрал десять очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 16 очков, расположился на втором месте.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Вулверхэмптон» на своем поле встретится с «Саутгемптоном».