«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»

В составе гостей дублем отметился Адама Траоре (80-я и 90-я минуты).
После этой игры «Вулверхэмптон», одержав вторую победу в сезоне, набрал десять очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 16 очков, расположился на втором месте.
В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Кристал Пэлас», а «Вулверхэмптон» на своем поле встретится с «Саутгемптоном».
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