«Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 октября 2019 18:28ФутболКоноплев Александр

«Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место

В РПЛ снова смена лидера.

В матче 12-го тура чемпионата России ЦСКА в Москве уступил «Ростову» – 1:3.

У гостей дубль на счету Хорена Байрамяна. Еще один мяч провел Элдор Шомуродов.

У хозяев пенальти реализовал Никола Влашич.

«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. 19 октября дончане сыграют в Петербурге с «Зенитом».

ЦСКА занимает четвертое место, отставая от лидера на одно очко. В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Уфой».

РПЛ
12-й тур

ЦСКА (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:2)

Голы: Байрамян, 11 (0:1); Байрамян, 44 (0:2); Шомуродов, 61 (0:3); Влашич, 90+3 (пенальти, 1:3).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Гогуа (Лукас Сантос, 46), Шарлия, Ахметов (Бистрович, 89), Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 67), Чалов.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов (Саплинов, 85), Байрамян (Логашов, 77), Попов, Глебов (Зайнутдинов, 58), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Фернандес, 30 – Глебов, 12; Саплинов, 86.

Эдер не подвел, Миранчук вернулся. «Локо» переиграл «Арсенал» Команда Юрия Семина после поражения от «Атлетико» показала умение держать удар, одолев тульских «оружейников» при серьезных кадровых проблемах. 06.10.2019 16:21 Футбол Мощенко Захар
Еще по теме:
Евгений Чернов: В таблицу посмотрим после 30-го тура «Краснодар» – «Спартак». Ларссон сократил отставание гостей (видео) Валерий Карпин: Сигурдссон и Еременко не сыграли, потому что заболели
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Мастер-класс на дорожку. Туктамышева разгромила соперниц в Петербурге Елизавета Туктамышева вслед за короткой программой уверенно выиграла и произвольную на этапе Кубка Санкт-Петербурга, чисто исполнив еще два тройных акселя. 27.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Оздоев выходит на королевский уровень. «Зенит» выиграл в Екатеринбурге И как минимум на два часа вышел на промежуточное первое место в чемпионате России. В двух голах питерского клуба из трех, как и в матче с «Бенфикой» принял непосредственное участие номинальный опорник Оздоев. 06.10.2019 13:30 Футбол
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 12-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 05.10.2019 00:00 Футбол
Новости
20:57 Футбол «Спартак» после увольнения Кононова проиграл пятый матч подряд
20:25 Футбол «Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
20:16 Футбол Евгений Чернов: В таблицу посмотрим после 30-го тура
19:50 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Ларссон сократил отставание гостей (видео)
19:39 Теннис Самсонова проиграла в квалификации турнира в Линце
19:36 Хоккей «Ак Барс» обыграл «Динамо» в Минске
19:30 Хоккей «Амур» одержал третью победу подряд, «Авангард» уступил «Локомотиву»
19:29 Футбол Валерий Карпин: Сигурдссон и Еременко не сыграли, потому что заболели
19:28 Футбол Виктор Гончаренко: Сказался удар, который нанес нам нанес «Эспаньол»
19:24 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Петров увеличил преимущество хозяев (видео)
19:22 Футбол Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» подозревается в наезде на ребенка
19:11 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Хозяева забили на четвертой минуте (видео)
19:01 Футбол «Атлетико» сыграл вничью с «Вальядолидом»
18:35 Футбол Гол Комличенко в компенсированное время принес победу «Младе-Болеслав»
18:28 Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место
18:04 Футбол «Краснодар» – «Спартак». Онлайн
17:54 Футбол «Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»
17:52 Футбол «Арсенал» на своем поле обыграл «Борнмут»
17:51 Футбол «Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон»
17:41 Футбол Мацей Рыбус: Было видно с самого начала, что «Арсенал» приехал сюда за очками
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика