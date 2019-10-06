Гол Комличенко в компенсированное время принес победу «Младе-Болеслав» В матче 12-го тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» дома обыграла «Викторию» – 2:1.

Загрузка... Победный гол на 90+2-й минуте забил российский нападающий хозяев Николай Комличенко. «Млада-Болеслав» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. Комличенко с восемью голами лидирует в списке бомбардиров.