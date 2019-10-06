Гол Комличенко в компенсированное время принес победу «Младе-Болеслав»

Победный гол на 90+2-й минуте забил российский нападающий хозяев Николай Комличенко.
«Млада-Болеслав» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.
Комличенко с восемью голами лидирует в списке бомбардиров.
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