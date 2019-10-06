Гол Комличенко в компенсированное время принес победу «Младе-Болеслав» - Советский спорт
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06 октября 2019 18:35ФутболКоноплев Александр

Гол Комличенко в компенсированное время принес победу «Младе-Болеслав»

В матче 12-го тура чемпионата Чехии «Млада-Болеслав» дома обыграла «Викторию» – 2:1.

Победный гол на 90+2-й минуте забил российский нападающий хозяев Николай Комличенко.

«Млада-Болеслав» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

Комличенко с восемью голами лидирует в списке бомбардиров.

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