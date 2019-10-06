Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» подозревается в наезде на ребенка - Советский спорт
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06 октября 2019 19:22ФутболКоноплев Александр

Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» подозревается в наезде на ребенка

Автомобиль, за рулем которого предположительно находился Виталий Бут, совершил наезд на ребенка в Новороссийске.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, сообщает «РЕН ТВ».

Виталий Бут – бывший полузащитник московских «Динамо» и «Локомотива», бронзовый призер молодежного чемпионата мира-1991. Его младший брат – Владимир Бут – известен по выступлениям за дортмундскую «Баварию».

Сейчас Бут-старший – генеральный директор «Черноморца» и депутат новороссийской думы.

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