Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» подозревается в наезде на ребенка Автомобиль, за рулем которого предположительно находился Виталий Бут, совершил наезд на ребенка в Новороссийске.

Загрузка... Подозреваемый скрылся с места происшествия, сообщает «РЕН ТВ». Виталий Бут – бывший полузащитник московских «Динамо» и «Локомотива», бронзовый призер молодежного чемпионата мира-1991. Его младший брат – Владимир Бут – известен по выступлениям за дортмундскую «Баварию». Сейчас Бут-старший – генеральный директор «Черноморца» и депутат новороссийской думы.