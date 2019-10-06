«Краснодар» – «Спартак». Петров увеличил преимущество хозяев «Краснодар» – «Спартак» – 2:0.

В матче 12-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» забит второй мяч.

Его автором на 20-й минутой стал защитник «быков» Сергей Петров.

Счет стал 2:0.