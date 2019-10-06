Виктор Гончаренко: Сказался удар, который нанес нам нанес «Эспаньол» Главный тренер ЦСКА после поражения (1:3) от «Ростова» ограничился кратким комментарием по игре, не став отвечать на вопросы журналистов.

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- Мы были очень плохо готовы к игре эмоционально, – отметил Виктор Гончаренко. – Тот улар, который нам нанес «Эспаньол», сегодня сказался. Но к этому надо быть готовыми. У нас была достаточно хорошая серия в чемпионате, поэтому сейчас разрыв между командами в группе лидеров составляет одно-два очка. И нам нужно смотреть только вперед.