Валерий Карпин: Сигурдссон и Еременко не сыграли, потому что заболели

- Валерий Георгиевич, почему в заявке на матч не было Рагнара Сигурдссона и Романа Еременко?
- Они заболели. Рагнар – вчера ближе к вечеру, Роман – сегодня утром. Температура 38. Все? Спасибо!
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