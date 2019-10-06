Валерий Карпин: Сигурдссон и Еременко не сыграли, потому что заболели Наставник «Ростова» после выездной победы (3:1) над ЦСКА выдал рекордно короткую пресс-конференцию, ответив на единственный вопрос журналиста.

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- Валерий Георгиевич, почему в заявке на матч не было Рагнара Сигурдссона и Романа Еременко?

- Они заболели. Рагнар – вчера ближе к вечеру, Роман – сегодня утром. Температура 38. Все? Спасибо!