«Краснодар» – «Спартак». Ларссон сократил отставание гостей

В матче 12-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» забит третий мяч.
Его автором на 45-й минуте стал полузащитник гостей Джордан Ларссон. Для шведа это второй мяч в чемпионате.
Счет стал 2:1.
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