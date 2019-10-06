«Краснодар» – «Спартак». Ларссон сократил отставание гостей «Краснодар» – «Спартак» – 2:1.

В матче 12-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Спартак» забит третий мяч.

Его автором на 45-й минуте стал полузащитник гостей Джордан Ларссон. Для шведа это второй мяч в чемпионате.

Счет стал 2:1.