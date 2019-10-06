«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» В заключительном матче восьмого тура английской премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

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Единственный мяч на 72-й минуте забил 19-летний хавбек Мэттью Лонгстафф.

Манкунианцы не выигрывают на протяжении трех туров. Они с девятью очками занимают 12-е место.

«Ньюкасл» одержал вторую победу в чемпионате. «Сороки» с восемью баллами занимают 16-е место.