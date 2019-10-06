«Спартак» после увольнения Кононова проиграл пятый матч подряд - Советский спорт
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06 октября 2019 20:57ФутболКоноплев Александр

«Спартак» после увольнения Кононова проиграл пятый матч подряд

Увольнение главного тренера не помогло красно-белым.

В матче 12-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле обыграл «Спартак» – 2:1.

В составе победителей отличились Маркус Берг (третья минута) и Сергей Петров (20). У гостей забил Джордан Ларссон (45-я).

«Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд. Красно-белые занимают 12-е место. Ниже – «Сочи», «Ахмат», «Динамо» и «Тамбов».

«Краснодар» с 26-ю очками занимает третье место, уступая «Ростову» и «Локомотиву» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» дома примет «Рубин», а «Краснодар» сыграет в Москве с «Динамо».

РПЛ
12-й тур

«Краснодар» – «Спартак» (Москва) – 2:1 (2:1)

Голы: Берг, 3 (1:0); Петров, 20 (2:0); Ларссон, 45 (2:1).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов (Кайо, 46), Стоцкий (Скопинцев, 71), Олссон, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 82).

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе (Тил, 69), Мирзов, Мельгарехо (Глушенков, 90), Умяров, Крал, Ларссон (Понсе, 81).

Предупреждения: Ольссон, 64; Рамирес, 68; Кайо, 70; Ари, 85 – Мирзов 33; Кутепов, 90; Джикия, 90+3.

Удаления: Кайо, 88 – Джикия, 90+4.

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