«Наполи» потерял очки в Турине В матче седьмого тура чемпионата Италии «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» – 0:0.

Загрузка... На 32-й минуте гости из-за травмы потеряли защитника Эльсеида Хюсая. Неаполитанцы набрали 13 очков и занимают четвертое место. «Торино» с десятью очками находятся на девятом месте.