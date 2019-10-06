«Наполи» потерял очки в Турине

На 32-й минуте гости из-за травмы потеряли защитника Эльсеида Хюсая.
Неаполитанцы набрали 13 очков и занимают четвертое место.
«Торино» с десятью очками находятся на девятом месте.
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