«Хетафе» одержал волевую победу над «Реал Сосьедад» «Хетафе» – соперник «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы.

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В матче восьмого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома уступил «Хетафе» – 1:2.

Хозяева забили первыми – на пятой минуте отличился Микель Марино, – однако на 53-й команда осталась в меньшинстве после удаления Диего Льоренте.

На 69-й минуте Хайме Мата сравнял счет, а на 89-й Неманья Максимович установил окончательный результат.