Роман Широков: ЦСКА при Гончаренко не прогрессирует Бывший полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

По мнению эксперта, армейцы не прогрессируют.

– Гончаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нем не прогрессирует, особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их дальнейший прогресс. Обляков в «Уфе» и в ЦСКА – две большие разницы. В первые полгода в ЦСКА Обляков обыгрывал, мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек.

Я убежден, что игрок центра поля типа Ахметова не может постоянно играть поперек и назад. Чалов играет в команде, потому что других футболистов нет. Прошлый сезон Чалов отлично провел. В этом он забил четыре мяча. Другие люди, которые вызываются в сборную, – уже 10, – приводит слова Широкова «Матч ТВ».