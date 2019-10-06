Роман Широков: ЦСКА при Гончаренко не прогрессирует

По мнению эксперта, армейцы не прогрессируют.
– Гончаренко далеко не топ-тренер. ЦСКА при нем не прогрессирует, особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их дальнейший прогресс. Обляков в «Уфе» и в ЦСКА – две большие разницы. В первые полгода в ЦСКА Обляков обыгрывал, мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек.
Я убежден, что игрок центра поля типа Ахметова не может постоянно играть поперек и назад. Чалов играет в команде, потому что других футболистов нет. Прошлый сезон Чалов отлично провел. В этом он забил четыре мяча. Другие люди, которые вызываются в сборную, – уже 10, – приводит слова Широкова «Матч ТВ».
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