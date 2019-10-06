Максим Калиниченко: Тедеско не понимает, куда идет Экс-полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко выступил против приглашения Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

На данный момент клуб занимает 12-е место, а текущая серия насчитывает пять поражений.

– Тедеско не понимает, куда идет. Для него приход в «Спартак» станет не сюрпризом, а ушатом холодной воды. Он через месяц взвоет, потому что ему не будут давать прохода. Наверное, мы что-то не знаем о новой философии клуба и Цорна, под которую приходит этот тренер. Наверняка никто не собирается возрождать легендарный «Спартак» с легендарным стилем. Назначение Тедеско будет воспринято спорно во всех сторон и с робкой надеждой, – сказал Калиниченко в эфире канала «Матч ТВ».