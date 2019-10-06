Месси забил впервые с 20 июня - Советский спорт
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06 октября 2019 23:40ФутболКоноплев Александр

Месси забил впервые с 20 июня

Это случилось.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил на 78-й минуте матча восьмого тура чемпионата Испании против «Севильи».

Форвард не забивал с 20 июня. В тот день он отличился в матче Кубка Америки Аргентина – Парагвай (1:1).

Дальше нападающий из-за травм провел всего восемь матчей, в которых не мог поразить ворота соперников.

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